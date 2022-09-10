وطنية
بايتاس: ملف الأستاذ المنتحر بيد القضاء
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ملف ياسين رشيد، الطبيب المتوفى، بيد القضاء الذي سينظر فيه من خلال المعطيات المتوصل بها. وأكد الوزير، في ندوة صحافية عقدها أول أمس (الخميس)، عقب المجلس الحكومي، أنه لن يدخل في تفاصيل ملف الطبيب الذي كان يشتغل قيد حياتهأكمل القراءة »
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