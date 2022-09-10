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وطنية

بلخير‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لإسرائيل

منذ 3 ساعات
علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬الجنرال‭ ‬دو‭ ‬كور‭ ‬دارمي،‭ ‬الفاروق‭ ‬بلخير،‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية،‭ ‬سيقوم‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له،‭ ‬منذ‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وهي‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬ينظمه‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حول‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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