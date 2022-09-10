وطنية
بلخير في أول زيارة لإسرائيل
علمت “الصباح” أن الجنرال دو كور دارمي، الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، سيقوم بداية الأسبوع المقبل، بزيارة إلى إسرائيل، هي الأولى له، منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والدولة العبرية. وهي الزيارة التي تأتي في إطار مشاركته في مؤتمر دولي ينظمه جيش الدفاع الإسرائيلي حولأكمل القراءة »
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