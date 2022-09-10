الرياضة
لبيب يفك ورطة البنزرتي
المدرب أسقط النهيري وبنتايك من اختياراته استدعى فوزي البنزرتي، زكرياء لبيب، مدافع المنتخب الوطني للشباب، ضمن اللائحة التي شاركت في مباراة اتحاد تواركة، أمس (الجمعة). وأسقط البنزرتي من اللائحة محمد النهيري، بعد أدائه الباهت في مباراة أولمبيك آسفي والانتقادات التي تلقاها من قبل الجمهور، ومحمود بنتايك بسببأكمل القراءة »
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