أخبار 24/24الصباح الفني
قالوا
خالدي كتبت الممثلة حنان خالدي مقطعا من مسرحيتها الجديدة “غيثة” على صفحتها بفيسبوك جاء فيه “يرعبهم أنك مختلف، وأنك لا تشبه تكرارهم”. صفاء كتبت الفنانة صفاء على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحياة ليست سباقا، لكنها رحلة يجب الاستمتاع بها خطوة بخطوة”. غيث كتبت الممثلة والمغنية كريمةأكمل القراءة »
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