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أخبار 24/24الصباح الفني

قالوا

منذ 3 ساعات
خالدي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬خالدي‭ ‬مقطعا‭ ‬من‭ ‬مسرحيتها‭ ‬الجديدة‭ “‬غيثة‭” ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬يرعبهم‭ ‬أنك‭ ‬مختلف،‭ ‬وأنك‭ ‬لا‭ ‬تشبه‭ ‬تكرارهم‭”.‬ صفاء كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬صفاء‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الحياة‭ ‬ليست‭ ‬سباقا،‭ ‬لكنها‭ ‬رحلة‭ ‬يجب‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بها‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭”.‬ غيث كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬والمغنية‭ ‬كريمة‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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