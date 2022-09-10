الرياضة
غيابات بالجيش أمام ريمو ستارز
شكوك حول مشاركة فاتي وداكروز يجهل مستوى الفريق النيجيري سيكون الجيش الملكي محروما من خدمات بعض لاعبيه الأساسيين، خلال المباراة التي تجمعه بريمو ستارز النيجيري، غدا (الأحد) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الثامنة، ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس «كاف». ويغيب عنأكمل القراءة »
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