fbpx
الرياضة

غيابات بالجيش أمام ريمو ستارز

منذ 3 ساعات
شكوك حول مشاركة فاتي وداكروز يجهل مستوى الفريق النيجيري سيكون الجيش الملكي محروما من خدمات بعض لاعبيه الأساسيين، خلال المباراة التي تجمعه بريمو ستارز النيجيري، غدا (الأحد) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الثامنة، ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس «كاف». ويغيب عنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.