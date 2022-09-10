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وطنية

مقاطعة‭ ‬حسان‭ ‬ضحية‭ ‬خلافات‭ ‬الأغلبية‭ ‬

منذ 3 ساعات
اضطر‭ ‬ادريس‭ ‬الرازي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬مقاطعة‭ ‬حسان،‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬أشغال‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬للمجلس،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني،‭ ‬وعدم‭ ‬حضور‭ ‬مستشارين‭ ‬من‭ ‬الأغلبية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭.‬ وأكد‭ ‬الرازي،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭”‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬مقاطعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬التجمع،‭ ‬هو‭ ‬وقوف‭ ‬عمدة‭ ‬الرباط،‭أكمل القراءة »

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