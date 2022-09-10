وطنية
مقاطعة حسان ضحية خلافات الأغلبية
اضطر ادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، إلى رفع أشغال أول دورة للمجلس، الأربعاء الماضي، بسبب غياب النصاب القانوني، وعدم حضور مستشارين من الأغلبية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار. وأكد الرازي، في تصريح لـ”الصباح” أن سبب مقاطعة عدد من المستشارين المنتمين إلى التجمع، هو وقوف عمدة الرباط،أكمل القراءة »
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