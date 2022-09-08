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قوارب‭ ‬الموت‭ ‬تشعل‭ ‬النقاش‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
رحلات‭ ‬قوارب‭ ‬الموت‭ ‬نشطت‭ ‬بقوة‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭                 (‬أرشيف‭)‬
نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬اعتبروها‭ ‬فشلا‭ ‬لسياسات‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬مطالبين‭ ‬بتحركات‭ ‬عاجلة لم‭ ‬تكن‭ ‬فاجعة‭ ‬قوارب‭ “‬الحريك‭” ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬شباب‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الزهور‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬السبت‭ ‬أولاد‭ ‬النمة‭ ‬وباقي‭ ‬الدواوير‭ ‬والأحياء‭ ‬بإقليم‭ ‬بني‭ ‬ملال،‭ ‬بعدما‭ ‬اختار‭ ‬الضحايا‭ ‬خوض‭ ‬مغامرة‭ ‬مواجهة‭ ‬الأمواج‭ ‬بعدما‭ ‬سئموا‭ ‬مواجهة‭ ‬واقع‭ ‬معيشي‭أكمل القراءة »

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