منبر
قوارب الموت تشعل النقاش
نشطاء مواقع التواصل اعتبروها فشلا لسياسات الحكومات المتعاقبة مطالبين بتحركات عاجلة لم تكن فاجعة قوارب “الحريك” التي أودت بحياة شباب في عمر الزهور ينتمون إلى سوق السبت أولاد النمة وباقي الدواوير والأحياء بإقليم بني ملال، بعدما اختار الضحايا خوض مغامرة مواجهة الأمواج بعدما سئموا مواجهة واقع معيشيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا