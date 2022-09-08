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سرقة هدية ملكية تلاحق غوفرين

منذ 26 ثانية
مصدر دبلوماسي أكد أن تهم التحرش غير ثابتة في حق “سفير” إسرائيل بالرباط أكد مصدر دبلوماسي من وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دافيد غوفرين ما زال مستمرا في منصبه “سفيرا” للدولة العبرية في المغرب، ما دامت تهمة التحرش الجنسي ليست ثابتة في حقه، وفي ظل عدم وجود شكوىأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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