حوادث
إيقاف مروج “قرقوبي” بأزمور
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة التابع للقيادة الجهوية للجديدة ، أخيرا، على وكيل الملك بابتدائية المدينة في حالة اعتقال مروج الأقراص المهلوسة دوخ العناصر الأمنية والدركية خلال الفترة الأخيرة. وتمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقافه بتعليمات من وكيل الملك، بعدما ذاع صيته في الآونة الأخيرة،أكمل القراءة »
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