fbpx
حوادث

شبكة تربح الملايير من تهريب المحروقات

منذ 3 ساعات
تنقل كميات من “الغازوال” مخبأة في خزانات تحمل زيت المحركات المستعملة استغلت أفراد شبكة الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات لتهريب الغازوال من الداخلة إلى عدد من المناطق وإعادة بيعه في مستودعات بأسعار تقل عن الأثمنة التي يباع فيها بمحطات الوقود. وأفادت مصادر أن أفراد الشبكة يهربون الغازوالأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.