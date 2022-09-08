حوادث
شبكة تربح الملايير من تهريب المحروقات
تنقل كميات من “الغازوال” مخبأة في خزانات تحمل زيت المحركات المستعملة استغلت أفراد شبكة الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات لتهريب الغازوال من الداخلة إلى عدد من المناطق وإعادة بيعه في مستودعات بأسعار تقل عن الأثمنة التي يباع فيها بمحطات الوقود. وأفادت مصادر أن أفراد الشبكة يهربون الغازوالأكمل القراءة »
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