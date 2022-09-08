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حوادث

تفكيك عصابة تستهدف العاملات بالبيضاء

منذ 3 ساعات
تتكون من ثلاثة أشخاص وكاميرا مراقبة ساهمت في اعتقال أحدهم تسببت عصابة للسرقة بالعنف، في هلع كبير لدى فتيات ونساء يعملن في مصانع للبلاستيك بمنطقة الهراويين بالبيضاء، إذ يعترض أفرادها سبيلهن في الصباح الباكر ويسلبونهن أموالهن وأغراضهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ما استنفر مصالح الدرك بالملكي بالمنطقة،أكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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