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حوادث

خمس سنوات لمروج كوكايين بمراكش

منذ 3 ساعات
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها العلنية الاثنين الماضي، بإدانة شخص من أجل إمساك المخدرات الصلبة والاتجار فيها، بالحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف درهم، ومصادرة الهواتف المحمولة والمبالغ المالية التي تم حجزها لفائدة خزينة الدولة. كما قضت هيأةأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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