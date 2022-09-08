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منذ 4 ساعات
سينما‭ ‬ سيكون‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فيلم‭ ‬أشباح‭ ‬أوربا‭ ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬عرضه‭ ‬بسينما‭ ‬ميغاراما‭ ‬بالبيضاء‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭.‬ فيلم‭ “‬أشباح‭ ‬أوربا‭” ‬قصة‭ ‬كريم‭ ‬فاروق،‭ ‬وسيناريو‭ ‬وحوار‭ ‬أمين‭ ‬جمال،‭ ‬ومحمد‭ ‬أبو‭ ‬السعد،‭ ‬وشريف‭ ‬يسري‭.‬ وتتلخص‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬إنجاب‭ ‬زوجة‭ ‬ستة‭ ‬توائم،‭ ‬مما‭أكمل القراءة »

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