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بلانات
سينما سيكون أمام الجمهور فرصة سانحة لمشاهدة فيلم أشباح أوربا بالقاعات السينمائية، إذ سيتم عرضه بسينما ميغاراما بالبيضاء خلال أيام شتنبر الجاري. فيلم “أشباح أوربا” قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري. وتتلخص قصة الفيلم في إنجاب زوجة ستة توائم، مماأكمل القراءة »
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