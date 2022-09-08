الرياضة
20 مليونا عقوبات “فيميجين”
رقم قياسي مع انطلاقة الموسم الجديد أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أول أمس (الثلاثاء)، أولى العقوبات برسم الجولة الأولى من منافسات البطولة. وتجاوز حجم العقوبات المالية 20 مليون سنتيم، وهو رقم قياسي مع انطلاقة الموسم الجديد. وخص بلاغ الجامعة أندية الرجاء والوداد والفتح وحسنية أكادير والجيشأكمل القراءة »
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