الرياضة
“كاف” تتجه نحو سحب “الكان” من غينيا
المغرب والجزائر أبرز المرشحين لإنقاذ الموقف تتجه الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم نحو سحب تنظيم كاس إفريقيا 2025 من غينيا، لعدم جاهزيتها. ورغم عدم إعلان “كاف” عن سحب التنظيم من غينيا، يشكل رسمي، فإن كل المؤشرات تدل على ذلك، حسب صحيفة قارية متخصصة. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن المغربأكمل القراءة »
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