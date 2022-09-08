منبر
جامعة
تعتبر المرحلة الجامعية من أكثر المراحل حيوية وأهمية بالنسبة إلى الشباب، من أجل ذلك، لا بد من الاستفادة من كل تفاصيلها. فغالبا ما يكون الطلاب الجدد مقبلين على مرحلة جديدة من الحياة، تختلف بدرجة كبيرة عن الحياة المدرسية، والأكثر مــن ذلك، سيكــون لها دور كبيــر فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا