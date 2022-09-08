fbpx
منبر

جامعة

منذ 4 ساعات
تعتبر‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المراحل‭ ‬حيوية‭ ‬وأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬تفاصيلها‭. ‬ فغالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الطلاب‭ ‬الجدد‭ ‬مقبلين‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحياة،‭ ‬تختلف‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬المدرسية،‭ ‬والأكثر‭ ‬مــن‭ ‬ذلك،‭ ‬سيكــون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبيــر‭ ‬في‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.