وطنية
صعوبات تعترض مراقبة أموال نافذين
كبار المسؤولين والوزراء يحرجون الخبراء ولجنة وطنية لتطبيق العقوبات وجد الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون صعوبات في تنزيل دورية نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة المعززة، بالنسبة إلى كبار المسؤولين والوزراء، من جنسية مغربية أو أجنبية، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن المحاسبينأكمل القراءة »
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