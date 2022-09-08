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مؤثرون

منذ 4 ساعات
من‭ ‬أكثر‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬منها،‭ ‬الرسائل‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬يتوصلون‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ “‬مؤثرين‭” ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬ فهذه‭ ‬الرسائل‭ ‬المشفرة‭ ‬والتي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬توجه‭ ‬للشباب،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ “‬سامة‭” ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ “‬مدمرة‭”‬،‭ ‬لأنها‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭  ‬ليسوا‭ ‬اختصاصيين‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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