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مؤثرون
من أكثر الأشياء التي يجب على الشباب توخي الحذر منها، الرسائل غير المباشرة التي يتوصلون بها من الذين يعتبرون أنفسهم “مؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه الرسائل المشفرة والتي غالبا ما توجه للشباب، غالبا ما تكون “سامة” وفي بعض الأحيان “مدمرة”، لأنها تصدر عن أشخاص ليسوا اختصاصيينأكمل القراءة »
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