fbpx
اذاعة وتلفزيون

المسرح الأمازيغي يكرم السيد

منذ 4 ساعات
الاحتفاء بالفنانة بوشان وتقديم 20 عرضا مسرحيا انطلقت أمس (الأربعاء)، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البيضاء للمسرح الأمازيغي، تحت شعار “الثقافة الأمازيغية، أصالة وتجديد”، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عدد من العروض المسرحية، التي تعرض لأول مرة على خشبات مسارح مدن الجديدة وسطات والبيضاء. وذكر المنظمون أنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.