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المسرح الأمازيغي يكرم السيد
الاحتفاء بالفنانة بوشان وتقديم 20 عرضا مسرحيا انطلقت أمس (الأربعاء)، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البيضاء للمسرح الأمازيغي، تحت شعار “الثقافة الأمازيغية، أصالة وتجديد”، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عدد من العروض المسرحية، التي تعرض لأول مرة على خشبات مسارح مدن الجديدة وسطات والبيضاء. وذكر المنظمون أنأكمل القراءة »
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