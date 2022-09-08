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الرياضة

قميص مثير لليفربول

منذ 4 ساعات
تلقى القميص الثالث لليفربول، المقدم من قبل شركة “نايكي”، التنويه من قبل متابعي كرة القدم الأوربية، معتبرين إياه “الأفضل” من بين الاقمصة الاحتياطية في الموسم الرياضي الجاري. وقدم ليفربول قميصه الثالث، باللون الأخضر، إذ يرتقب أن يجني من ورائه عائدات مالية كبيرة، مقارنة بالقميص البديل السابق. ويعتبرأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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