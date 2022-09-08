أســــــرة
طرق التعامل مع الأطفال الراسبين
علوي أمراني حذر من توبيخهم وتوجيه اللوم إليهم حذر مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” من لجوء بعض الآباء الذين يواجهون مشكل رسوب الأبناء وتكرار السنة الدراسية، إلى توبيخهم وتوجيه اللوم إليهم. وتعتبر لغة الحوار مع الطفل الراسب مهمة جدا، حسبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا