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أســــــرة

طرق التعامل مع الأطفال الراسبين

منذ 4 ساعات
علوي أمراني حذر من توبيخهم وتوجيه اللوم إليهم  حذر مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” من لجوء بعض الآباء الذين يواجهون مشكل رسوب الأبناء وتكرار السنة الدراسية، إلى توبيخهم وتوجيه اللوم إليهم. وتعتبر لغة الحوار مع الطفل الراسب مهمة جدا، حسبأكمل القراءة »

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