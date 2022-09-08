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الرياضة

هالاند يبهر “البريمير ليغ”

منذ 4 ساعات
أبهر النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، متابعي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل عشرة أهداف في ست مباريات، وقاد “السيتي” لتحقيق خمسة انتصارات من أصل ست مباريات لعبها. وبات هالاند محط أنظار الصحافة البريطانية، التي أطلقت عليه ألقابا مختلفة، من بينها “وحش السيتي” أو “نووي غوارديولا”، وتوقعت أنأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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