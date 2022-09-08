الرياضة
هالاند يبهر “البريمير ليغ”
أبهر النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، متابعي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل عشرة أهداف في ست مباريات، وقاد “السيتي” لتحقيق خمسة انتصارات من أصل ست مباريات لعبها. وبات هالاند محط أنظار الصحافة البريطانية، التي أطلقت عليه ألقابا مختلفة، من بينها “وحش السيتي” أو “نووي غوارديولا”، وتوقعت أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا