الرياضة
الصباري مساعدا ببني ملال
اكتمل عقد الطاقم التقني لرجاء بني ملال لكرة القدم، بالتعاقد مع منير الصيباري، مساعدا للمدرب محمد بورديف. وانتدب المكتب المديري لرجاء بني ملال محمد فوزير معدا بدنيا، وزكرياء شلوحة مدربا للحراس. وارتأى الفريق انتداب لاعبين من أقسام الهواة، لتخفيف العبء عن ميزانيته، التي انتقلت من 460 مليونا،أكمل القراءة »
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