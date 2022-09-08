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الرياضة

تغييرات بطاقم المولودية

منذ 4 ساعات
تعاقد مولودية وجدة مع الطيبي الكروني، لشغل منصب معد بدني، بعد فك الارتباط مع التونسي حسام بن علي زرقاطي بالتراضي. وتعود أسباب الاستغناء عن خدمات حسام بن علي، حسب مصدر مسؤول، إلى غيابه دون مبرر، واضعا مولودية وجدة في مأزق. وقرر مسؤولو الفريق الوجدي تجديد عقود عثمانأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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