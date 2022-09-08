الصباح الفني
الطحناوي يرصد تحولات البنية في الشعر
كتاب يستعيد قضايا نظرية في الأدب المغربي والعربي صدر حديثا للباحث الدكتور محمد الطحناوي كتاب نقدي جديد موسوم ب”التضمين العروضي.. تحولات البنية في الشعر العربي المعاصر” عن منشورات دائرة الثقافة بالشارقة ضمن سلسلة “نقد”. واختار الباحث الطحناوي لكتابه، أحد القضايا الاستشكالية في سياق الحضور النصي وتحولاتأكمل القراءة »
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