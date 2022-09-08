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الصباح الفني

الطحناوي‭ ‬يرصد‭ ‬تحولات‭ ‬البنية‭ ‬في‭ ‬الشعر

منذ 4 ساعات
غلاف‭ ‬الكتاب‭              (‬خاص‭)‬
كتاب‭ ‬يستعيد‭ ‬قضايا‭ ‬نظرية‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬المغربي‭ ‬والعربي صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للباحث‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الطحناوي‭ ‬كتاب‭ ‬نقدي‭ ‬جديد‭ ‬موسوم‭ ‬ب‭”‬التضمين‭ ‬العروضي‭.. ‬تحولات‭ ‬البنية‭ ‬في‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬المعاصر‭” ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬بالشارقة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ “‬نقد‭”. ‬ واختار‭ ‬الباحث‭ ‬الطحناوي‭ ‬لكتابه،‭ ‬أحد‭ ‬القضايا‭ ‬الاستشكالية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحضور‭ ‬النصي‭ ‬وتحولات‭أكمل القراءة »

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