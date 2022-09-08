الرياضة
أزمة “ليزمو” تتفاقم
الفريق دون رئيس ومنخرطون يرفضون الترشح يسير الاتحاد الإسلامي الوجدي نحو مصير مجهول، بعدما فشل المكتب المسير في عقد الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2021 – 2022 للمرة الثانية على التوالي، بسبب غياب مرشحين لرئاسة النادي. وتشبث عبد الله قازوز باستقالته من الرئاسة، عقب توقيفه من قبلأكمل القراءة »
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