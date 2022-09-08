الرياضة
بايرن يحرض كاين
ذكرت صحف ألمانية وأخرى بريطانية، أن بايرن ميونيخ طلب من النجم الإنجليزي هاري كاين، عدم تجديد عقده مع توتنهام، لأنه يسعى لانتدابه نهاية الموسم الرياضي الجاري. وأوضحت الصحف نفسها أن بايرن وضع نصب عينيه التوقيع لكاين، لتعويض رحيل المهاجم البولوني روبر ليفاندوفسكي لبرشلونة، إذ يتابعه منذ مدة،أكمل القراءة »
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