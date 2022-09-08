الرياضة
حسابات بنزيمة تثير القلق
يلف غموض كبير حسابات الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت متوقفة عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية. وتساءل عشاق لاعب ريال مدريد عن سبب توقف حسابات بنزيمة لأيام، إذ رجح البعض فرضية مشاركته في إعلان إشهاري لماركة معينة، خاصة بعدما ظهر بألبسة جديدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا