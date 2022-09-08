الرياضة
مبابي يتغزل بمدريد
واصل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، تغزله بريال مدريد، رغم رفضه الانتقال إليه أخيرا، مفضلا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان. وقال مبابي في تصريح في ندوة صحافية قبل مباراة جوفنتوس في دوري أبطال أوربا، إنه توصل باتصال من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبره “مهما لفرنسا”، وطالبه بالبقاء،أكمل القراءة »
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