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الرياضة

أنطوني يثير الإعجاب بمانشستر

منذ 4 ساعات
أثار الدولي البرازيلي أنطوني ماثيوس، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، الإعجاب في مشاركته الأولى مع الفريق الإنجليزي في الدوري المحلي، بعد ساعات من قدومه من أجاكس أمستردام، في صفقة قياسية، بلغت 95 مليون أورو. وقدم أنطوني البالغ من العمر 22 سنة، مباراة رائعة، واستحق لقب الأفضل، بعدما سجلأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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