الرياضة
أنطوني يثير الإعجاب بمانشستر
أثار الدولي البرازيلي أنطوني ماثيوس، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، الإعجاب في مشاركته الأولى مع الفريق الإنجليزي في الدوري المحلي، بعد ساعات من قدومه من أجاكس أمستردام، في صفقة قياسية، بلغت 95 مليون أورو. وقدم أنطوني البالغ من العمر 22 سنة، مباراة رائعة، واستحق لقب الأفضل، بعدما سجلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا