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صدور مؤلف حول “الفضاءات السجنية”
صدر حديثا كتاب “المبنى السجني بالمغرب: الفضاءات والهندسة المعمارية” لمؤلفيه الجيلالي العدناني وسليمة المنجرة، بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويروم الكتاب، الصادر في 243 صفحة من القطع الكبير، تقريب القارئ من التطور الحاصل في المنظومة السجنية، من خلال تقديم معطيات حول أماكن الاعتقال وتطورأكمل القراءة »
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