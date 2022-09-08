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الرياضة

حارث: لا أفكر سوى في المونديال

منذ 4 ساعات
عبر عن سعادته بالعودة إلى مارسيليا ويراهن على التألق عبر الدولي المغربي، أمين حارث،عن سعادته بالعودة لنادي مارسيليا الفرنسي خلال الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي لتقديم لاعبيه الجدد. وأوضح حارث خلال هذا اللقاء، أنه يفكر في كأس العالم والمشاركة بهذا العرسأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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