الرياضة
حارث: لا أفكر سوى في المونديال
عبر عن سعادته بالعودة إلى مارسيليا ويراهن على التألق عبر الدولي المغربي، أمين حارث،عن سعادته بالعودة لنادي مارسيليا الفرنسي خلال الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي لتقديم لاعبيه الجدد. وأوضح حارث خلال هذا اللقاء، أنه يفكر في كأس العالم والمشاركة بهذا العرسأكمل القراءة »
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