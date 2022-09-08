الرياضة
خلاف بين آسفي والوداد بسبب بنيشو
الناصري اقترح إعارته لموسم مقابل التنازل عن 150 مليونا رفض أولمبيك آسفي شروط الوداد الرياضي، مقابل إعارة لاعبه صلاح الدين بنيشو إلى الفريق العبدي. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن محمد الحيداوي، رئيس الفريق العبدي، عقد لقاء مع رئيس الوداد سعيد الناصري، تم خلاله التداول حول إمكانيةأكمل القراءة »
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