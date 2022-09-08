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الرياضة

العقوبة تحرم سليم أمام ستارز

منذ 4 ساعات
يغيب رضا سليم، لاعب الجيش الملكي، عن مباراتي الدور التمهيدي من كأس “كاف” أمام ريمو ستارز النيجيري، المبرمجتين في 11 و18 شتنبر الجاري، بسبب عقوبة التوقيف التي تعرض لها من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وأوقفت اللجنة التأديبية التابعة لـ “كاف” رضا سليم، على خلفية طرده فيأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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