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الرياضة

فتحي: سننافس بقوة على الصعود

منذ 4 ساعات
مدرب هلال الناظور قال إن الفريق في تطور ملموس أكد محمد فتحي، مدرب هلال الناظور لكرة القدم، أن هدف الفريق هو المنافسة على المركز الأول المؤدي للقسم الأول هواة. وأضاف فتحي، في حوار مع «الصباح»، أن أجواء الاشتغال داخل هلال الناظور جعلته يعمل بنوع من الحرية والتركيزأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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