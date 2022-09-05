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الصباح السياسي

الجماعات الترابية في قفص الاتهام

منذ دقيقتين
الاتحاد المغربي للشغل يحذر من زيادة الاحتقان بسبب ترحيل الخدمات للخواص لم تتردد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في اتهام الداخلية بنهج إستراتيجية تروم تغيير وضعية بعض الفئات من العاملين في الجماعات المحلية، بما يتماشى مع ترحيل خدمات المرافق العموميةأكمل القراءة »

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