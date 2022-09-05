حوادث
السجن لـ”فراقشي” وسارق الدراجات النارية
الأول أدين بخمس سنوات والثاني بست لخطورة جرائمهما أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والتخدير، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا. وقدمت عدة شكايات ضد المتهم المتحدرأكمل القراءة »
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