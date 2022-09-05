حوادث
أدوية وبنزين مهرب بسيدي كاوكي
أعاد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة، أخيرا، متهمين اثنين ضمن عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص جرى تفكيكها نهاية الأسبوع الماضي، إلى مصالح الدرك بسيدي كاوكي، من أجل تعميق البحث معهما بعد أن اتضح أن هناك تعددا في مساطر المتابعة. وذكرت المصادر أن قرار وكيل الملك جاء بناءأكمل القراءة »
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