حوادث
5 سنوات لمغتصب قاصر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، بإدانة شخص والحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية اغتصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض. وتقدمت والدة الفتاة بشكاية أمام الضابطة القضائية لدى الدركأكمل القراءة »
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