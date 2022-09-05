حوادث
إيقـاف سائـق تحـرش بشرطيـة بطنجـة
الواقعة تمت وهي تزاول مهامها وإبلاغها رؤساءها سرع باعتقال المتهم قرر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، أول أمس (السبت)، بوضع سائق سيارة رهن تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معه حول شبهة تحرشه بشرطية مرور وإهانتها أثناء مزاولتها لمهامها بالشارع العام. وأفادت مصادر «الصباح»، أن شرطية تعمل بفرقة المرور التابعةأكمل القراءة »
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