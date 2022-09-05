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حوادث

أباطرة يهربون العملة الصعبة للمغرب

منذ 18 ثانية
حملات تمشيط دفعتهم إلى تحويل أموالهم عبر سبتة ومليلية شنت السلطات الإسبانية حملات على شبكات الاتجار الدولي للمخدرات، يتزعم بعضها مغاربة حاصلون على الجنسية الإسبانية، ما دفع عدد من المتورطين في هذه الشبكة من المغاربة إلى سحب أموالهم وبيع ممتلكات عقارية تابعة لهم وتوظيف مغاربة بالخارج وتجارأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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