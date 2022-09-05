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حوادث

مصرع شخصين في انقلاب حافلة بالصويرة

منذ 39 ثانية
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 21 شخصا آخر، أول أمس (السبت)، إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب، بين جماعتي سميمو وتمنار بإقليم الصويرة، على الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير والصويرة. وفور وقوع الحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، إلى مكان الحادث، وتمت الاستعانة بسيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابيةأكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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