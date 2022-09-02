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الرياضة

الرجاء يعير فرح للجديدة

منذ دقيقتين
ختم الدفاع الحسني الجديدي انتداباته الصيفية، بضم المهاجم عبد الله فرح، من الرجاء الرياضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بتوصية من المدرب لسعد الشابي. وسبق للمهاجم فرح، البالغ من العمر 21 سنة، أن حمل قميص المنتخب الوطني الأولمبي، كما سبق للمدرب الشابي أن وقف على مؤهلاتهأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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