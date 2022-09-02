وطنية
احتقان بمجلس جماعة مكناس
رغم دخول عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، على خط دور الوساطة وتقريب وجهات النظر بين رئيس الجماعة جواد باحجي ومعارضيه من الأغلبية المسيرة للمجلس، من أجل إنقاذ المدينة من الركود التام الذي تتخبط فيه، ما زالت حالة الاحتقان وسط مجلس جماعة مكناس تتفاقم يوما بعد يومأكمل القراءة »
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