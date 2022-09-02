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بوحسين يشرح أزمة الثقافة
دعا إلى قراءة الفصل 26 من الدستور على أسس مستقلة وديمقراطية دعا مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي فنون الدراما إلى قراءة منطوق الفصل 26 من الدستور القاضي بتنظيم مهن الثقافة والفن على “أسس مستقلة وديمقراطية ومهنية مضبوطة”. واسترسل بوحسين قائلا “وكل كلمة في هذه الجملة المختصرةأكمل القراءة »
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