اذاعة وتلفزيون
الجباري و”لحظة عائلية”
نشر المخرج هشام الجباري صورة على حسابه الرسمي على “إنستغرام” رفقة زوجته وابنيه، معلقا عليها بأنها “لحظة عائلية”. ولا يتوانى الجباري بين الفينة والأخرى في تقاسم صور من حياته الخاصة سواء مع أفراد عائلته أو رفقة أصدقائه مع جمهوره، بالموازاة من نشر صور من كواليس تصوير أعمالأكمل القراءة »
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