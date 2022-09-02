الرياضة
حفل الوداد… التفاصيل الكاملة
الفريق قدم طاقمه ولاعبيه الجدد وتعهد بتحقيق إنجازات جديدة تميز تقديم جديد الوداد الرياضي، الموسم المقبل، باحترافية كبيرة على جل المستويات، بشهادة المتتبعين. وعكس السنوات السابقة، كلفت إدارة الوداد، شركة متخصصة في تنظيم الأحداث الكبيرة، بتنظيم حفل تقديم اللاعبين والطاقم التقني للفريق . وتميز الحفل بتنظيم كبيرأكمل القراءة »
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