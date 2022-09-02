وطنية
طلبات سند تورط رؤساء في العشوائي
صفقات تموين جماعات بمواد بناء دون إعداد المصالح التقنية وضعيات منجزات ورطت تقارير توصلت بها المصالح المركزية للداخلية جماعات في تمويل البناء العشوائي لدواع انتخابية، بمنح سندات طلب متعلقة بأشغال إصلاح بنايات إدارية أسندت لمقاولين وتعذر إثبات حقيقة ومكان إنجازها لعدم إعداد المصالح التقنية وضعيات منجزات تبينأكمل القراءة »
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