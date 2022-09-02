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وطنية

طلبات‭ ‬سند‭ ‬تورط‭ ‬رؤساء‭ ‬في‭ ‬العشوائي

منذ 6 ثواني
مصالح‭ ‬الداخلية‭ ‬رصدت‭ ‬تلاعبات‭ ‬بسندات‭ ‬الطلب‭                    (‬أرشيف‭)‬
صفقات‭ ‬تموين‭ ‬جماعات‭ ‬بمواد‭ ‬بناء‭ ‬دون‭ ‬إعداد‭ ‬المصالح‭ ‬التقنية‭ ‬وضعيات‭ ‬منجزات ورطت‭ ‬تقارير‭ ‬توصلت‭ ‬بها‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للداخلية‭ ‬جماعات‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬البناء‭ ‬العشوائي‭ ‬لدواع‭ ‬انتخابية،‭ ‬بمنح‭ ‬سندات‭ ‬طلب‭ ‬متعلقة‭ ‬بأشغال‭ ‬إصلاح‭ ‬بنايات‭ ‬إدارية‭ ‬أسندت‭ ‬لمقاولين‭ ‬وتعذر‭ ‬إثبات‭ ‬حقيقة‭ ‬ومكان‭ ‬إنجازها‭ ‬لعدم‭ ‬إعداد‭ ‬المصالح‭ ‬التقنية‭ ‬وضعيات‭ ‬منجزات‭ ‬تبين‭أكمل القراءة »

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