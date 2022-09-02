اذاعة وتلفزيون
“كنبغيك حتى أنا” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الجمعة)، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “كنبغيك حتى أنا” من إخراج إدريس الروخ. وتدور أحداث الفيلم والذي ألفه عدنان موحجة، حول غيثة وفريد زوجين دائمي الشجار وكأن هناك حربا بينهما لا تهدأ، يظل الصراع محتدما حتى تحمل الزوجة فيقرران محاولة إنهاءأكمل القراءة »
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