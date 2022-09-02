وطنية
دستوريون يعدون لإسقاط ساجد
انتفض قادة الاتحاد الدستوري على أمينهم العام، محمد ساجد، متهمين إياه بالتسبب في تعثر الحزب، ورفضه تطبيق القانون، وخرق النظام الداخلي، إذ لم يستدع، ولو مرة واحدة، المجلس الوطني منذ ترؤسه الحزب في 2015، رغم مشاركته شخصيا في حكومة سعد الدين العثماني، وزيرا للسياحة في 2017، ودخولأكمل القراءة »
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